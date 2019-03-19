Son Dakika Haberleri: Batman'da 3 Bin 680 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Batman'da 3 Bin 680 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

38 dakika önce

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hurda malzemeleri arasına gizlenmiş 3 bin 680 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Batman'da 3 Bin 680 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi, System.String[]
Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hurda malzemeleri arasına gizlenmiş 3 bin 680 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Batman merkez Recepler köyü mevkiinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada aracın kasasında hurda malzemelerin altına gizlenmiş vaziyette çeşitli cins ve markalarda toplam 3 bin 680 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:53 Kaynak: İHA

Batman, 3. Sayfa
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