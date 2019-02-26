Batman'da 3 Gaspçı Yakalandı
1 saat önce
Batman'da, yolda yürüyen bir kişinin cep telefonunu gasp eden 3 kişi yakalandı.
Batman'da, yolda yürüyen bir kişinin cep telefonunu gasp eden 3 kişi yakalandı.
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri bir cep telefonunun yağma edilmesi olayı ile ilgili yaptıkları çalışmada M. A., M.M.K. ve K.H.G. isimli 3 şüpheli şahsı yakaladı. Şahıslar İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan K.H.G. isimli şahıs tutuklanırken, diğer iki şahıs ise adli kontrolle serbest bırakıldı. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:45 Kaynak: İHA
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