Son Dakika Haberleri: Batman'da 3 Gaspçı Yakalandı

Batman'da 3 Gaspçı Yakalandı

1 saat önce

Batman'da, yolda yürüyen bir kişinin cep telefonunu gasp eden 3 kişi yakalandı.

Batman'da 3 Gaspçı Yakalandı, System.String[]
Batman'da, yolda yürüyen bir kişinin cep telefonunu gasp eden 3 kişi yakalandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri bir cep telefonunun yağma edilmesi olayı ile ilgili yaptıkları çalışmada M. A., M.M.K. ve K.H.G. isimli 3 şüpheli şahsı yakaladı. Şahıslar İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan K.H.G. isimli şahıs tutuklanırken, diğer iki şahıs ise adli kontrolle serbest bırakıldı. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:45 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Batman, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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