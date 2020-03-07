Batman'da 3 ilçenin bazı kırsal alanları geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Batman'da 3 ilçenin bazı kırsal alanları geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika

Batman'da 3 ilçenin bazı kırsal alanları geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi

6 saat önce

Batman'ın Kozluk, Sason ve Hasankeyf ilçelerinde terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda vatandaşların can ve mal güvenliği açısından riskler oluşabileceği değerlendirilen bazı bölgelerin "geçici askeri güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Batman'da 3 ilçenin bazı kırsal alanları geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi, System.String[]

Batman'ın Kozluk, Sason ve Hasankeyf ilçelerinde terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda vatandaşların can ve mal güvenliği açısından riskler oluşabileceği değerlendirilen bazı bölgelerin "geçici askeri güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.


Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Sason, Kozluk ve Hasankeyf ilçeleri mülki sınırları içerisinde bulunan aşağıda belirtilen bölgelerin geçici askeri güvenlik bölgesi olarak ilan edildiği belirtildi.


Geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilen bölgelerde terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi. - BATMAN

Hasankeyf, Kozluk, Batman, Sason, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:43 Kaynak: İHA
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