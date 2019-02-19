Son Dakika Haberleri: Batman'da 3 Kilogram A4 Plastik Patlayıcı Ele Geçirildi

Batman'da 3 Kilogram A4 Plastik Patlayıcı Ele Geçirildi

43 dakika önce

Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda, 3 kilogram A4 patlayıcı, patlayıcı yapımında kullanılan 10 kilogram sıvı gübre ele geçirildi.

Batman'da 3 Kilogram A4 Plastik Patlayıcı Ele Geçirildi, System.String[]
Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda, 3 kilogram A4 patlayıcı, patlayıcı yapımında kullanılan 10 kilogram sıvı gübre ele geçirildi.

Sason'da, Batman İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 3 kilogram A4 plastik patlayıcı, patlayıcı yapımında kullanılan 10 kilogram sıvı gübre, 7 buçuk litre mazot, 5 elektronik düzenek plakası, 15 transistör, 30 diyot, 50 direnç, 30 kondansatör, 5 el yapımı patlayıcının yapımını kontrol etmek için ampul, 1 devre tamamlayıcı, pil düzeneğine bağlı devre tamamlayıcı, 1 telsiz kod tablosu, çok sayıda patlayıcı yapımında kullanılan pil, silikon, kazma ele geçirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:41 Kaynak: İHA

Sason, Batman, 3. Sayfa
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