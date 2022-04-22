Batman'da 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoför kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı - Son Dakika
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Batman'da 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoför kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı

22.04.2022 21:41

Batman'da 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoför kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı Batman'ın Gercüş İlçesinde 4 gün önce sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs, yol kenarındaki kayaya çarpmıştı.

Batman'da 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoför kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı

BATMAN - Batman'ın Gercüş İlçesinde 4 gün önce sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs, yol kenarındaki kayaya çarpmıştı. 1'i hamile kadın 3 kişi yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralı olduğu kazada, şoförün kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Kaza, 4 gün önce 16.00 sıralarında Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyü mevkiinde meydana geldi. İbrahim Erkul yönetimindeki 72 AG 165 plakalı yolcu otobüsü, Arıca köyü mevkiinde kontrolden çıkarak kayalık alana çarptıktan sonra devrildi. Araç sürücüsü İbrahim Erkul (55), hamile olduğu öğrenilen Ayten Gümüş ve 1yaşındaki bebek Feyza Nur Kutluk, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Yaralılardan Miraç Gümüş, Zehra Kutluk ve Elif Atbacı, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedenleri ise otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Merkezine gönderilmişti. Yapılan otopside şoförün kalp krizi geçirdiği belirlendi.

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Kalp Krizi, Batman, Gercüş, Gümüş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoför kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoför kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı - Son Dakika
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