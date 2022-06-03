Batman'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın nedeni kan davasıymış - Son Dakika
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Batman'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın nedeni kan davasıymış

03.06.2022 16:41
Batman'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın nedeni kan davasıymış

BATMAN'ın Kozluk ilçesi Armutlu köyünde 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın, 6 yıl önce 1 kişinin öldüğü ve kan davasına dönüşen olay nedeniyle çıktığı öğrenildi.

BATMAN'ın Kozluk ilçesi Armutlu köyünde 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın, 6 yıl önce 1 kişinin öldüğü ve kan davasına dönüşen olay nedeniyle çıktığı öğrenildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ederken, ölen 3 kişinin cenazeleri de otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Kozluk ilçesi Armutlu köyü Şat mezrasında dün akşam meydana gelen ve 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın, 6 yıl önce öldürülen Ramazan Durmaz nedeniyle çıktığı belirtildi. Durmaz'ın öldürülmesiyle Durmaz ile Şala aileleri arasında başlayan husumetin, kan davasına dönüştüğü öğrenildi. İddiaya göre, Şala ailesi, kapı komşuları olan Durmaz ailesinin evinin önüne gelerek, 6 yıl önceki olay nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Uzun namlulu silahların kullanıldığı kavgada Hasan (43), Niyazi (22) ve Kazım Durmaz (27) hayatını kaybetti. Kavgaya karışan M.Ş. (30), H.Ş. (32) ve R.Ş. (25) ve Ö.Ş. (70) kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 7 jandarma timi, tarafların bir daha karşı karşıya gelmemesi için köyde önlem alırken, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın da olay yerine gelerek koordinasyonu sağladı.

M.Ş., H.Ş. ve R.Ş. uzun namlulu silahlarla yakalanarak gözaltına alındı. Hasan, Niyazi ve Kazım Durmaz'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak köyde toprağa verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, olaydan sonra dağlık alana kaçan Ö.Ş.'nİn yakalanmasına çalışılıyor. Köyde jandarmanın güvenlik önlemi ise devam ediyor.


Batman'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın nedeni kan davasıymış
Batman'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın nedeni kan davasıymış
Batman'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın nedeni kan davasıymış
Batman'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın nedeni kan davasıymış
Batman'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın nedeni kan davasıymış
YORUMLAR
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Hatay'da tefecilere operasyon: 7 gözaltı Hatay'da tefecilere operasyon: 7 gözaltı Çalınan motosiklet jandarma tarafından bulunup sahibine teslim edildi Çalınan motosiklet jandarma tarafından bulunup sahibine teslim edildi
Kaynak: DHA

Jandarma, Armutlu, Kozluk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın nedeni kan davasıymış - Son Dakika

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