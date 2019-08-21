Batman'da 3 muhtar görevden uzaklaştırdı
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Batman Valiliği Mahalli İdareler Müdürlüğü'nce teröre destek verdikleri gerekçesiyle 3 muhtar görevden uzaklaştırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:44 Kaynak: İHA
Batman Valiliği Mahalli İdareler Müdürlüğü'nce teröre destek verdikleri gerekçesiyle 3 muhtar görevden uzaklaştırıldı.
Haklarında teröre destek verdikleri için daha önce dava açılan 2'si mahalle, 1'i köy muhtarı sabah saatlerinde görevden alındı. Korik Mahallesi muhtarı İzzet Çere, Çay Mahallesi muhtarı Mehmet Taş, Batman merkeze bağlı Kösetarla köyü muhtarı Kadri Tirki görevden uzaklaştırıldı.
Muhtarların görevden uzaklaştırılmasıyla yerlerine görevlendirilecek azaların hafta içinde belirleneceği kaydedildi. - BATMAN
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