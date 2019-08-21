Son Dakika Haberleri: Batman'da 3 muhtar görevden uzaklaştırdı
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Batman'da 3 muhtar görevden uzaklaştırdı

58 dakika önce

Batman Valiliği Mahalli İdareler Müdürlüğü'nce teröre destek verdikleri gerekçesiyle 3 muhtar görevden uzaklaştırıldı.

Batman'da 3 muhtar görevden uzaklaştırdı, System.String[]

Batman Valiliği Mahalli İdareler Müdürlüğü'nce teröre destek verdikleri gerekçesiyle 3 muhtar görevden uzaklaştırıldı.


Haklarında teröre destek verdikleri için daha önce dava açılan 2'si mahalle, 1'i köy muhtarı sabah saatlerinde görevden alındı. Korik Mahallesi muhtarı İzzet Çere, Çay Mahallesi muhtarı Mehmet Taş, Batman merkeze bağlı Kösetarla köyü muhtarı Kadri Tirki görevden uzaklaştırıldı.


Muhtarların görevden uzaklaştırılmasıyla yerlerine görevlendirilecek azaların hafta içinde belirleneceği kaydedildi. - BATMAN

Batman Valiliği, Batman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:44 Kaynak: İHA
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