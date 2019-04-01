Son Dakika Haberleri: Batman'da 3 Yaşındaki Çocuk Kayboldu

Batman'da 3 Yaşındaki Çocuk Kayboldu

51 dakika önce

Batman'ın Kozluk ilçesinde kaybolduğu belirtilen 3 yaşındaki çocuğun bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Batman'da 3 Yaşındaki Çocuk Kayboldu, System.String[]
Batman'ın Kozluk ilçesinde kaybolduğu belirtilen 3 yaşındaki çocuğun bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bekirhan beldesi Ulaşlı Köyü Atatürk mezrasında yaşayan Akdoğan ailesi, 3 yaşındaki oğulları Fatih'i evde bulamadı.

Fatih, evden dışarı çıktığının anlaşılması üzerine Akdoğan ailesi tarafından mezrada arandı. Aile çocuklarına ulaşamayınca, durumu jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bildirdi.

Mezraya sevk edilen ekipler, arama çalışmaları sırasında, yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki Batman çayı yakınlarında Akdoğan'ın ayakkabılarını buldu.


Havanın kararması üzerine ara verilen arama çalışmalarına yarın devam edileceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 09:34 Kaynak: AA

Fatih, Kozluk, Batman, Güncel
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