Son Dakika Haberleri: Batman'da, 3 Yaşındaki Fatih Kayıp

Batman'da, 3 Yaşındaki Fatih Kayıp

44 dakika önce

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde, dün akşam Aktoğa ailesinin evde olmadığını fark ettiği Fatih Aktoğa (3), çevrede yapılan aramalara rağmen bulanamadı.

Batman'da, 3 Yaşındaki Fatih Kayıp, System.String[]
BATMAN'ın Kozluk ilçesinde, dün akşam Aktoğa ailesinin evde olmadığını fark ettiği Fatih Aktoğa (3), çevrede yapılan aramalara rağmen bulanamadı. Haber alınamayan minik Fatih'in bulunması için 100 kişilik ekip, karadan ve havadan çalışma başlattı. Mezra yakınından geçen dere kıyısında terlik bulunurken, Fatih'e ait olup, olmadığı tespit edilecek. 

Kozluk'un Ulaş köyüne bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan Aktoğa ailesi, dün akşam saatlerinde, oğulları Fatih'in evde olmadığını fark etti. Panik içinde evin odalarına baktıktan sonra dışarı çıkıp, sokakları dolaşan aile bireyleri, minik Fatih'i bulamadı. Ailenin başvurusuyla bölgeye gelen jandarma ekipleri de Fatih'i bulamayınca AFAD ve UMKE ekipleri, arama çalışması başlattı. Bölge sakinlerinin de destek verdiği arama- kurtarma çalışmasını 100 kişilik ekip, karadan ve havadan yürütüyor. 

AFAD İl Müdürü Fevzi Bakır, "Drone ile aramaları her yerde sürdürüyoruz. Fatih'in izine henüz rastlanılmadı" dedi.

Öte yandan mezra yakınından geçen dere kıyısında terlik bulunurken, Fatih'e ait olup, olmadığı tespit edilecek. - Batman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:45 Kaynak: DHA

AFAD, Kozluk, Batman, Fatih, Güncel
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