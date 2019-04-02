Batman'da, 3 Yaşındaki Fatih Kayıp (2)
55 dakika önce
ARAMAYA DALGIÇ POLİSLER DE KATILDIBatman Kozluk'ta kaybolan 3 yaşındaki Fatih Aktoğa'nın bulunması için AFAD, UMKE, jandarma ve güvenlik korucularının sürdürdüğü arama çalışmalarına Bitlis'in Tatvan ilçesinden gelen dalgıç polisler de katıldı.
ARAMAYA DALGIÇ POLİSLER DE KATILDI Batman Kozluk
'ta kaybolan 3 yaşındaki Fatih
Aktoğa'nın bulunması için AFAD
, UMKE, jandarma ve güvenlik korucularının sürdürdüğü arama çalışmalarına Bitlis
'in Tatvan
ilçesinden gelen dalgıç polisler de katıldı.
ANNESİ: KAÇIRILDI
Fatih'in annesi Nurcan Aktoğa oğlunun kaçırıldığını iddia etti. Anne
Aktoğa, "Benim oğlumu kaçırdılar. Onu geri getirsinler, oğlumu bulsunlar. Benim oğlum suya gitmedi. Ne olursunuz sesimizi duyun. Benim oğlum suya girmez ki, hiç görmemiş. Üç yıldır suyun kenarından geçer ama kesinlikle suya girmez. O sudan çok korkuyor. Ben onun kaçırıldığını düşünüyorum" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:38 Kaynak: DHA
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