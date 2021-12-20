Batman'da 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Batman'da hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Seyitler Mahallesinde tespit edilen bir adrese operasyon yapıldı.

Operasyonda ekipler, "uyuşturucu madde ticareti", "hırsızlık" ve "resmi belgede sahtecilik" gibi 8 farklı suçtan arama kaydı bulunan, 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.S.G'yi yakaladı.

Söz konusu adreste yapılan aramada; 510 gram sentetik uyuşturucu, 90 gram eroin, satışa hazır 62 gram eroin, hassas terazi, 48 tabanca fişeği, 91 kartuş, ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Hükümlünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.