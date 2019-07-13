Son Dakika Haberleri: Batman'da 30 bin kişiye istihdam sağlandı
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Batman'da 30 bin kişiye istihdam sağlandı

1 saat önce

Batman'da kurumsal ve profesyonel işletmelerin artmasıyla birlikte 30 bin gence tekstil ve sanayi alanında iş imkanı sağlandı.

Batman'da 30 bin kişiye istihdam sağlandı, System.String[]
Batman'da kurumsal ve profesyonel işletmelerin artmasıyla birlikte 30 bin gence tekstil ve sanayi alanında iş imkanı sağlandı.

Yerli ve yabancı yatırımcıların, Batman'a ciddi manada ilgi duyduklarını ve yatırım yaptıklarını belirten Batman İŞ KUR İl Müdürü Besim Eviz, artık Batman'daki gündemlerinin işsizlikten çok yatırım ve üretim olduğunu söyledi. Eviz, "Özellikle Batman'ın tekstil sektöründe bir üs, bir merkez olmaya doğru ciddi manada hamlesi var. İstanbul'dan, Bursa'dan, İzmir'den, Denizli'den gerek yerli gerek yabancı yatırımcılarımız, Batman'a ciddi manada ilgi duyuyorlar ve gelip yatırımlarını gerçekleştiriyorlar. Bu sevindirici, eskiden lise mezunu bir gencimizi veya üniversite mezunu bir gencimizi bu işletmelere gönderirken yok biz tekstilde çalışmayız diye çekingenlikleri oluyordu. Şu anda gerçekten buraların kurumsal ve profesyonel bir şekilde takım işletmelerin olması ile birlikte gençler çok rahat bir şekilde gidip çalışıyorlar. İş öğreniyorlar, kendilerini geliştiriyorlar, gerek mavi yakalı gerek beyaz yakalı gerek işçi olarak kendilerine iş ve AŞ imkanı bulabiliyorlar ve şu anda 30 bine yakın gencimiz kadın, erkek, yönetici, çalışan olarak bu işletmelere, bu sektörde çalışıyor durumdalar bu da sevindirici. Dolayısıyla Batman ticaretiyle, sanayisiyle özellikle tekstil sektöründe, gıda sektöründe, kimya sektöründe ciddi manada kendini artık Türkiye'ye, dünyaya pazarlama aşamasına gelmiş durumda" dedi.

Özellikle tekstil konusunda kentin gelişmesi işsizlere de büyük umut oldu. - BATMAN
Denizli, Batman, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:27 Kaynak: İHA
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