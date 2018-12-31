Son Dakika Haberleri: Batman'da 30 Köy Yolu Kardan Kapandı

Batman'da 30 Köy Yolu Kardan Kapandı

2 saat önce

Batman'da 30 köy yolu kardan kapandıBATMAN'ın Gercüş ilçesinde, kar yağışı nedeniyle 30 köy yolu ulaşıma kapandı.

Batman'da 30 köy yolu kardan kapandı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, kar yağışı nedeniyle 30 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor.

Gercüş'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 30 köy yolu ulaşıma kapandı. Batman İl Özel İdare ekipleri, Yatıklı köy yolunu 1 saatlik çalışma sonucu ulaşıma açtı. Yatıklı Köyü Muhtarı Hüseyin Güneş, kar yağışı nedeniyli Gercüş ve Batman'a ulaşımının kesildiğini belirterek, "Bugün İl Özel İdare ekipleri kepçe ile yollarımızı yeniden açtı. Ancak kar esareti nedeniyle köyün küçük ve büyükbaş hayvanları evde kaldı. Kimse evinden çıkamadı" dedi.

Köy sakinlerinden İmran Özçelik ise "Kar yağışı nedeniyle köyümüz beyaza büründü. Evde mahsur kaldık. Hiçbir yere gidemiyorduk. Yolumuzu açanlara teşekkür ediyorum" diye konuştu. İl Özel İdare ekiplerinin kapalı köy yollarını açma çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:59 Kaynak: DHA

Gercüş, Kar, Batman, Güncel
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