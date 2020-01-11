Batman'da 30 küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman'da 30 küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Batman'da 30 küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

Batman'ın Gercüş ilçesinde 30 küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Batman'da 30 küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Batman'ın Gercüş ilçesinde 30 küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çiçekli köyünden 30 küçükbaş hayvan çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, 3 şüpheliyi çaldıkları ileri sürülen hayvanlarla Hasankeyf ilçesi Üçyol köyü yakınlarında yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi.

Jandarma, Çiçekli, Gercüş, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:48 Kaynak: AA
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