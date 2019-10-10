Batman'da 300 ton mısır sapı yandı
1 saat önce
Batman merkeze bağlı Kocalar köyünde 300 ton mısır sapı yandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:20 Kaynak: AA
Batman merkeze bağlı Kocalar köyünde 300 ton mısır sapı yandı.
Alınan bilgiye göre, Kocalar köyündeki İbrahim Temel'e ait tarlada, Mardin'in Derik ilçesindeki Derik Biyokütle Enerji Santrali'ne gönderilmek üzere toplanan 300 ton mısır sapı henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı.
Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
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