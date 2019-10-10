Son Dakika Haberleri: Batman'da 300 ton mısır sapı yandı
Son Dakika Güncel Batman'da 300 ton mısır sapı yandı

Batman'da 300 ton mısır sapı yandı

1 saat önce

Batman merkeze bağlı Kocalar köyünde 300 ton mısır sapı yandı.

Batman'da 300 ton mısır sapı yandı, System.String[]

Batman merkeze bağlı Kocalar köyünde 300 ton mısır sapı yandı.


Alınan bilgiye göre, Kocalar köyündeki İbrahim Temel'e ait tarlada, Mardin'in Derik ilçesindeki Derik Biyokütle Enerji Santrali'ne gönderilmek üzere toplanan 300 ton mısır sapı henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı.

Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

İbrahim Temel, Mardin, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YPG'li teröristler SİHA görüntü almasın diye otları yaktı
Suriye'den 9 roket atıldı, kaymakamlık vatandaşları uyardı! Barış Pınarı Harekatı'nda son durum: 2 köy ele geçirildi YEP'te yer alan yeni sistemle çalışanlar iki kere emekli olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 10:23:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman'da 300 ton mısır sapı yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]