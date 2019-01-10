Batman'da 315 Köy ve Mezra Yolu Ulaşıma Kapandı
2 saat önce
Batman'da 315 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı -Güvenlik korucuları mahsur kaldıBATMAN - Batman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 315 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.
Batman
'da 315 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı
-Güvenlik korucuları mahsur kaldı
BATMAN - Batman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 315 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar
yağışının etkisini sürdürdüğü Batman'ın Gerçüş ilçesinde 55, Sason
'da 95, Hasankeyf
'te 20 ve Kozluk
ilçesinde 145 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Batman İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri bölgeye sevk edilerek, köy yollarının açılması için çalışma başlattı. Sason'da ikamet eden Cahit Taşdemir adlı vatandaş "Kar yağışı bizim için bir nimet ve zenginliktir, kuraklığı gideriyor. Valimiz, kaymakamız ve İl Özel idare ekipleri sağ olsunlar akşam makine gönderdiler bize ve yolumuzu açtılar. Kar aralıksız yağıyor ve yine iş makinelerini gönderip yollarımızı açmaya devam ediyorlar" dedi.
Güvenlik korucuları mahsur kaldı
Sason ilçesinin kırsal alanlarında etkili olan kar yağışı yüzünden bazı bölgelerde güvenlik korucuları mahsur kaldı. Korucuların nöbet değişimini sağlamak için yolları açan ekiplerin çalışması sürüyor. Güvenlik Korucuları, "Yollar kapalı dün akşamdan beri mahsur kaldık. Yolları açmaya çalışıyorlar inşallah sağ salim evimize ulaşırız. Dün akşam göreve geldik, diğer arkadaşlarımızın değişimi bugün oldu. Yollar kapalı olduğu için inşallah evimizin yollarının da açılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:55 Kaynak: İHA
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