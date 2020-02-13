Batman'da 33 hırsızlık olayının faili 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Batman'da 33 hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 7 kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kentte çeşitli zamanlarda gerçekleştirilen 33 hırsızlık olayının faili oldukları belirlenen 16 şüphelinin yakalanması için bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, 9'u ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.