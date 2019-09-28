Son Dakika Haberleri: Batman'da 350 abone hırsızlık mağduru oldu
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Batman'da 350 abone hırsızlık mağduru oldu

37 dakika önce

Batman'da trafolara dadanan hırsızlar, halkı mağdur ediyor.

Batman'da 350 abone hırsızlık mağduru oldu, System.String[]

Batman'da trafolara dadanan hırsızlar, halkı mağdur ediyor. Kentte son haftalarda artan bu hırsızlık olaylarının sonuncusu Gültepe Mahallesinde yaşandı. Dicle Elektrik'e ait bina tipi trafoya giren hırsızlar bakır kabloları çalınca 350 abone gerekli onarım tamamlanıncaya kadar enerjisiz kaldı.

Ölüm riskinin yüksek olmasına rağmen elektrik trafolarına dadanan hırsızların hedefinde bu kez Gültepe Mahallesindeki bina tipi trafo vardı. Sabah saatlerinde Dicle Elektrik'e ait Gül-9 isimli trafoya giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, trafo ile dağıtım panolarının arasındaki bakır kabloları keserek çaldı. Hırsızlık olayı ile birlikte mahallede elektrikler kesilirken, olayı haber alan Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek öncelikle gerekli tedbirleri aldı. Polisin yaptığı incelemenin ardından ise çalınan kabloların yerine yenileri döşendi ve mahalleye yaklaşık 5 saat sonra enerji verilebildi. Ancak mahalledeki 350 abone, onarım tamamlanıncaya kadar elektriksiz kaldı.

Yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili polisin başlattığı soruşturma sürerken Batman'da son 2 ayda Gültepe, Belde, Çamlıtepe ve GAP Mahallelerinde 9 ayrı trafodan hırsızlık olayı yaşandığı belirlendi.

(İHA)

Batman, Dicle, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:15 Kaynak: İHA
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