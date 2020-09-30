Batman'da 37 kilo esrar ele geçirildi: 5 gözaltı - Son Dakika

Batman'da 37 kilo esrar ele geçirildi: 5 gözaltı
BATMAN'da, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 37 kilo esrar ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.
BATMAN'da, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 37 kilo esrar ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, araçta ve depoda yaptıkları aramalarda; 37 kilo esrar ile 2 gram metamfetamin ele geçirdi. Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
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