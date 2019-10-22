Son Dakika Haberleri: Batman'da 4-6 yaş Kur'an kursu açıldı
Son Dakika Kültür Sanat Batman'da 4-6 yaş Kur'an kursu açıldı

Batman'da 4-6 yaş Kur'an kursu açıldı

10 dakika önce

Batman'da 4-6 yaş grubu için "Okul Öncesi Din Eğitimi Projesi" kapsamında iki ayrı mahallede Kur'an kursu açıldı.

Batman'da 4-6 yaş Kur'an kursu açıldı, System.String[]

Batman'da 4-6 yaş grubu için "Okul Öncesi Din Eğitimi Projesi" kapsamında iki ayrı mahallede Kur'an kursu açıldı.


İl Müftülüğünce hayırseverlerin desteğiyle Çamlıtepe ve Gültepe mahallelerinde iki ayrı Kur'an kursunun açılışı yapıldı.

İl Müftüsü Turgut Erhan, açılış öncesi yaptığı konuşmada, çocukların eğitiminde eğitimcilerin yanı sıra en büyük görevin anne babalara düştüğünü söyledi.


Çocuklara maddi ve manevi duyguların yanında milli kültürün de verilmesi gerektiğini vurgulayan Erhan, "Evlatlarımız, çocuklarımız bizler için göz nuru, cennet çiçeği, geleceğimiz, ümidimiz. Onları maddi ve manevi anlamda yetiştirebilmek, onlara hem milli kültürümüzü hem örf ve kültürümüz ile dini kültürümüzü vermek başta eğitimciler olmak üzere anne ve babanın da görev ve vazifesidir." dedi.


Erhan, çocukların manevi dünyalarının da doğru bilgiyle donatılması gerektiğini kaydetti.


"Çocukların terör örgütlerinin ağına düşmemesi için Kur'an kursları önemli." diyen Erhan, bu kursların aynı zamanda temel dini bilgilerin verilmesi, çocuklarımıza yol gösterilmesi açısından da önemli olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından Batman Valisi Hulusi Şahin ve İl Müftüsü Erhan tarafından iki Kur'an kursunun açılışı gerçekleştirildi.

Batman, Anne, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:48 Kaynak: AA
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