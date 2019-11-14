Son Dakika Haberleri: Batman'da 4 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Batman'da 4 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Batman'da 4 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenerek durdurulan bir araçta yapılan aramada 4 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Batman'da 4 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenerek durdurulan bir araçta yapılan aramada 4 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şahıs gözaltın alındı.


Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sınıra yakın illerden Batman'a ve buradan da batı illerine gümrük kaçağı sigara sevkiyatı yaparak haksız kazanç sağlayan kişi veya kişilere yönelik çalışmalar yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce ilimizde kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında bir durumundan şüphelenerek durdurulan bir araçta yapılan aramada 4 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirmiştir. Konu ile ilgili 2 şahıs gözaltına alınarak gerekli adli işlemlere başlanılmıştır. Sigara kaçakçılığı yaparak halk sağlığını ve ekonomimizi tehdit eden şahıs ve şahıslarla mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir" denildi. - BATMAN

Batman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:30 Kaynak: İHA
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