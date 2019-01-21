Son Dakika Haberleri: Batman'da 4 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Batman'da 4 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

48 dakika önce

Batman'da bir otomobilde 4 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Batman'da 4 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi, System.String[]
Batman'da bir otomobilde 4 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkeze bağlı Urganlı köyü yakınlarında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada 4 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:02 Kaynak: AA

Batman, Güncel
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