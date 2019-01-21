Batman'da 4 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
48 dakika önce
Batman'da bir otomobilde 4 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Batman
'da bir otomobilde 4 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince, merkeze bağlı Urganlı
köyü yakınlarında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.
Otomobilde yapılan aramada 4 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:02 Kaynak: AA
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