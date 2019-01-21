Batman'da 4 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
2 saat önce
Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yol kontrolleri sırasında durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.
Batman
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yol kontrolleri sırasında durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 4 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Urganlı
köyü yolunda yol kontrolü yaptı. Ekipler durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 4 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alınarak hakların işlem başlatıldı. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:36 Kaynak: İHA
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