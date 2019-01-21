Son Dakika Haberleri: Batman'da 4 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Batman'da 4 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

2 saat önce

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yol kontrolleri sırasında durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.

Batman'da 4 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi, System.String[]
Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yol kontrolleri sırasında durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 4 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Urganlı köyü yolunda yol kontrolü yaptı. Ekipler durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 4 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alınarak hakların işlem başlatıldı. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:36 Kaynak: İHA

Urganlı, Batman, 3. Sayfa
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