Batman'da 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, güvenlik güçlerince durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada, 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Batman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda Batman'ın Hasankeyf ilçesinde uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 4 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - BATMAN