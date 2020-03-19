Batman'da 4 kilo 750 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman'da 4 kilo 750 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Batman'da 4 kilo 750 gram esrar ele geçirildi

6 saat önce

Batman'da jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 4 kilo 750 gram esrar ele geçirildi.

Batman'da 4 kilo 750 gram esrar ele geçirildi, System.String[]

Batman'da jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 4 kilo 750 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada kentten alınan uyuşturucunun ilçelere dağıtımının yapılacağı bilgisine ulaşıldı.

Bu kapsamda takip edilen şüpheli bir araç durduruldu. Yapılan aramada, araç içerisinde 4 kilo 750 gram ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:04 Kaynak: AA

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