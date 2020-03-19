Son Dakika › Güncel › Batman'da 4 kilo 750 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
Batman'da 4 kilo 750 gram esrar ele geçirildi
6 saat önce
Batman'da jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 4 kilo 750 gram esrar ele geçirildi.
Batman'da jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 4 kilo 750 gram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada kentten alınan uyuşturucunun ilçelere dağıtımının yapılacağı bilgisine ulaşıldı.
Bu kapsamda takip edilen şüpheli bir araç durduruldu. Yapılan aramada, araç içerisinde 4 kilo 750 gram ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:04 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri