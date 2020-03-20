Batman'da 4 kilo 750 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Batman'da 4 kilo 750 gram esrar ele geçirildi
6 saat önce
Batman'da jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 4 kilo 750 gram esrar ele geçirildi.
Batman'da jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 4 kilo 750 gram esrar ele geçirildi.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada kentten alınan uyuşturucunun ilçelere dağıtımının yapılacağı bilgisine ulaşıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda takip edilen şüpheli bir araç durduruldu. Yapılan aramada araç içerisinde 4 kilo 750 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi" denildi. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:26 Kaynak: İHA
Son Dakika Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi Boş arazide ilişkiye girmek istemediği kadını öldüren zanlı: Yol kenarı olduğu için kabul etmedim Elazığ'da "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmadı! Caddeler dolup taşıyor Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında