Batman'da 4 Santimetre Çapındaki Dolu Ekinleri Vurdu
1 saat önce
BATMAN'da etkili olan dolu tarım alanlarına zarar verdi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:42 Kaynak: DHA
BATMAN'da etkili olan dolu tarım alanlarına zarar verdi. 4 santimetre çapına ulaşan dolu taneleri görenleri şaşırttı. Batman
'da dün başlayan yağışlar, bugün yerini kısa süreliğine doluya bıraktı. Kent merkezinde bulunan şehirlerarası otogarın olduğu bölgede etkili olan dolunun çapının 4 santimetreyi bulduğu görüldü. Etkili olan dolu yağışı bölgede yaşamı olumsuz etkilerken tarım alanları ve çiftçilerin mahsülleri de zarar gördü.
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