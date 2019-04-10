Son Dakika Haberleri: Batman'da 4 Santimetre Çapındaki Dolu Ekinleri Vurdu

Batman'da 4 Santimetre Çapındaki Dolu Ekinleri Vurdu

1 saat önce

BATMAN'da etkili olan dolu tarım alanlarına zarar verdi.

Batman'da 4 Santimetre Çapındaki Dolu Ekinleri Vurdu, System.String[]
BATMAN'da etkili olan dolu tarım alanlarına zarar verdi. 4 santimetre çapına ulaşan dolu taneleri görenleri şaşırttı.

Batman'da dün başlayan yağışlar, bugün yerini kısa süreliğine doluya bıraktı. Kent merkezinde bulunan şehirlerarası otogarın olduğu bölgede etkili olan dolunun çapının 4 santimetreyi bulduğu görüldü. Etkili olan dolu yağışı bölgede yaşamı olumsuz etkilerken tarım alanları ve çiftçilerin mahsülleri de zarar gördü.

- Batman
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:42 Kaynak: DHA
Batman, Güncel
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