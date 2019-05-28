Son Dakika Haberleri: Batman'da 4 teröristin teslim olması
Son Dakika Güncel Haber

Batman'da 4 teröristin teslim olması

2 saat önce

Batman'da güvenlik güçlerine teslim olan 4 teröristten birisinin, 2018'de Mardin'de el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 8 jandarma personelinin şehit olduğu saldırının faili olduğu belirlendi.

Batman'da 4 teröristin teslim olması, System.String[]
Batman'da güvenlik güçlerine teslim olan 4 teröristten birisinin, 2018'de Mardin'de el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 8 jandarma personelinin şehit olduğu saldırının faili olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batman'ın Hasankeyf ilc¸esi Kelekc¸i ko¨yu¨ kırsalında Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat timlerince yürütülen iç güvenlik operasyonuna ilişkin bilgi verildi.
Buna göre, operasyon kapsamında bir sığınakta saklandıkları tespit edilen 4 terörist, silahlarıyla birlikte güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teröristlerden birisinin, 4 Ekim 2018'de Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı Çelik köyü Umutlu Mahallesi'nde el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 8 jandarma personelinin şehit olduğu saldırının faili, sözde "Mava Grubu" sabotajcısı "Mahir" kod adlı terörist olduğu tespit edildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:07 Kaynak: AA
Jandarma, Mardin, Batman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şelaleden Atlayan Yabancı Uyruklu Genç Kayalıklara Çarparak Hayatını Kaybetti Bakan Soylu açıkladı: Yılbaşından bu yana 433 terörist etkisiz hale getirildi Abdullah Şevki hakkında soruşturma başlatıldı İstanbul'da 69 yılın Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 21:17:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman'da 4 teröristin teslim olması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]