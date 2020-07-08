Batman'da, 40 dönüm alanda anız yangını - Son Dakika

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, 40 dönümlük alanda çıkan anız yangını, köylülerin de desteğiyle itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp, söndürüldü. Gercüş'e bağlı Arıca köyündeki kırsal alanda, öğle saatlerinde anız yangını çıktığını fark edenler, traktörlerle müdahaleye gitti. Köylülerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri de hemen müdahaleye başladı. Alevler, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında 40 dönümlük alanın zarar gördüğü belirlendi.

Batman 'da, 40 dönüm alanda anız yangını

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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