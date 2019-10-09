Son Dakika Haberleri: Batman'da 45 kilogram esrar ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Batman'da 45 kilogram esrar ele geçirildi

Batman'da 45 kilogram esrar ele geçirildi

20 dakika önce

Batman'da bir kargo aracında yapılan aramada 45 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Batman'da 45 kilogram esrar ele geçirildi, System.String[]

Batman'da bir kargo aracında yapılan aramada 45 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.


Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir istihbaratı değerlendirerek bir kargo aracında uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı. Kargo şirketine ait araçta yapılan arama sonucunda 45 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Ayrıca Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin asayiş ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapmış olduğu çalışmalar neticesinde bir mahallede durumundan şüphelenilerek durdurulan üç şahsa ait olduğu değerlendirilen 450 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan E.K. isimli şahıs hakkında işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - BATMAN

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Batman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fotoğraf stüdyosu sahibi, kıyafetlerini değiştiren kadınların görüntülerini gizli kamerayla kaydetti, serbest bırakıldı
Emine Bulut davası için takipçi olmaya bir avuç insan gitti Canını hiçe saydı, iş yerine sığınan kadını Emine Bulut gibi olmasın diye ölümden kurtardı Doktor ile hasta yakını arasında "Senin karın tam bir edepsiz" tartışması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 17:26:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman'da 45 kilogram esrar ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]