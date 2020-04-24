Batman'da 5 apartman ve bir iş yeri karantinaya alındı - Son Dakika

Batman'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 5 apartman ve bir iş yeri karantinaya alındı.



Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, söz konusu yerlerde 14 günlük karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak amacıyla Batman merkezde 5 bina ve bir iş yerinin korona virüs salgın kontrolü kapsamında tebliğ tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verilmiştir" denildi. - BATMAN