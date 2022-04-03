Batman'da 5 ayrı operasyonda uyuşturucu maddeleri ele geçirildi: 7 kişi tutuklandı - Son Dakika

Batman'da uyuşturucu imalatı ve satışı yapan şahıslara yönelik düzenlenen 5 ayrı operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda, 11 kişi gözaltına alınırken, 7'si tutuklandı.

Operasyonlara ilişkin Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına, toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, kentte uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapan şahıslara yönelik 5 ayrı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, son üç günde yapılan 5 ayrı operasyonda, 5 kilo 600 gram kubar esrar maddesi, 2 kilo 980 gram toz esrar maddesi, 3 kilo metamfetamin maddesi, 2 kilo eroin maddesi, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız Tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 85 TL para ele geçirildiği bildirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu çerçevesinde, adli makamlara sevk edilen, 11 şüpheli şahıstan 4'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı, 7 şahıs ise tutuklanarak ceza evine teslim edildiği ifadelerine yer verildi. - BATMAN