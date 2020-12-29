Batman'da 5 bin aileye, çocuk kalp sağlığı konusunda bilgilendirme yapıldı - Son Dakika

Batman'da 5 bin aileye, çocuk kalp sağlığı konusunda bilgilendirme yapıldı

29.12.2020 11:51
Batman'da 5 bin aileye, çocuk kalp sağlığı konusunda bilgilendirme yapıldı, System.String[]

Dünya Kalp Federasyonu ve Avrupa Kalp Birliği üyesi Türk Kalp Vakfı'nın, "Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu - V Hibe Programı" kapsamında gerçekleştirdiği "Türk-İtalyan Kalp Sağlığı Networkü (TIHN)" projesiyle, 5 bin aileye ulaşıldı.

Dünya Kalp Federasyonu ve Avrupa Kalp Birliği üyesi Türk Kalp Vakfı'nın, "Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu - V Hibe Programı" kapsamında gerçekleştirdiği "Türk-İtalyan Kalp Sağlığı Networkü (TIHN)" projesiyle, 5 bin aileye ulaşıldı.

Türk Kalp Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, İtalyan Kalp Vakfı'nın desteğiyle Nisan 2019'da başlayan TIHN projesine, Kovid-19 salgını nedeniyle Ekim 2020'ye kadar ara verildi.

Projenin final toplantısı, salgın nedeniyle web seminer şeklinde gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven, dünyada bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı ölümlerin en çok kalp ve damar hastalıkları nedeniyle olduğunu, buna bağlı ölümlerin de artarak süreceğinin tahmin edildiğini belirtti.

Güven, vakfın tedavi edilebilir ve önlenebilir kalp damar hastalıklarında farkındalık çalışmaları konusunda çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, tedavilerin en kolay yolunun, hastalanmadan önce kontrol amaçlı doktora gitmenin alışkanlık haline getirilmesi olduğunu kaydetti.

Çocuk kardiyoloğu olmayan yerlerdeki ailelerin bu konuda eğitilmesi gerektiğini dile getiren Güven, finansal boyutu da düşünülerek bu proje için AB fonlarına başvurulduğunu anlattı.

Ailelere ve hekimlere bilgilendirme yapıldı

Güven, proje kapsamında Batman merkezdeki 165 ilköğretim okulunda, 6-14 yaş grubu çocukların kalp sağlığıyla ilgili bilinçlendirilmesi ve farkındalık yaratılması için ailelerin bilgilendirildiğini söyleyerek, Türk Kalp Vakfı tarafından, İtalyan Kalp Vakfı desteğiyle gerçekleştirilen bu projede yaklaşık 5 bin ailenin bilgilendirildiğini, Batman merkezdeki 190 aile hekimine de bu konuda seminerler verildiğini dile getirdi.

İtalya Kalp Vakfı Başkanı Emanuela Folco ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan da toplantıda konuşma yaptı.

Türk Kalp Vakfı çocuk kardiyoloji merkezi direktörü pediyatrik kardiyolog Prof. Dr. Türkan Ertuğrul da konuşmasında, Batman'da gerçekleşen projeyle 165 ilköğretim okulu öğrencilerinin velilerine, okul aile birliği üyelerine, öğretmenlerine ve ayrıca ildeki aile hekimleri, hemşire ve sağlık çalışanlarına "Çocuk Kalp Sağlığı" konusunda eğitimler verildiğini belirtti.

Münir Karaloğlu, İtalyan, Türk, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman'da 5 bin aileye, çocuk kalp sağlığı konusunda bilgilendirme yapıldı - Son Dakika


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