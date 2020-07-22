Batman'da 5 ev karantinaya alındı - Son Dakika

Batman'da 5 ev karantinaya alındı

Batman'ın Gercüş ilçesinde 5 evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmasına karar verildi.

Batman'da 5 ev karantinaya alındı, System.String[]

Batman'ın Gercüş ilçesinde 5 evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmasına karar verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı gereği, salgının yayılmasının önlenmesi ve vatandaşların virüsten korunması için Yolağzı Mahallesi'nde 2, Kayapınar beldesi Pınarbaşı Mahallesi'nde 1, Gökçepınar ve Babnir köylerinde de 1'er evin karantinaya alındığı bildirildi.

Bu hanelere giriş ve çıkışların yasaklandığı ifade edilen açıklamada, başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirlerin alındığı kaydedildi.

Kayapınar, Gercüş, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 12:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman'da 5 ev karantinaya alındı - Son Dakika
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