Son Dakika Haberleri: Batman'da 5 kilogram esrar ele geçirildi
Son Dakika Güncel Batman'da 5 kilogram esrar ele geçirildi

Batman'da 5 kilogram esrar ele geçirildi

2 saat önce

Batman'da 5 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.

Batman'da 5 kilogram esrar ele geçirildi, System.String[]

Batman'da 5 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince park ve metruk binalarda uyuşturucu kullanan ve bulunduran şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda kontrol edilen 14 metruk binada satışa hazır 314 paket halinde 5 kilo 150 gram esrar bulundu.

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:34 Kaynak: AA
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