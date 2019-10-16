Batman'da 5 kilogram esrar ele geçirildi
2 saat önce
Batman'da 5 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:34 Kaynak: AA
Batman'da 5 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince park ve metruk binalarda uyuşturucu kullanan ve bulunduran şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Bu kapsamda kontrol edilen 14 metruk binada satışa hazır 314 paket halinde 5 kilo 150 gram esrar bulundu.
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