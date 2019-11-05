Son Dakika Haberleri: Batman'da 5 kilogram esrar ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Batman'da 5 kilogram esrar ele geçirildi

Batman'da 5 kilogram esrar ele geçirildi

7 saat önce

Batman'ın Kozluk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Batman'da 5 kilogram esrar ele geçirildi, System.String[]

Batman'ın Kozluk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.


Edilen bilgiye göre, Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Bekirhan beldesinde bir evde yapılan aramada 260 gram, bir araçta ise çanta içinde nane ve biber arasına gizlenmiş 4 kilo 740 gram esrar ele geçirildi. Konu ile ilgili A.Y. ve D.B. gözaltına alındı.


Firari E.B.'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi. - BATMAN

Kozluk, Batman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:10 Kaynak: İHA
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