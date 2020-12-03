Batman'da 5 suçtan aranan firari yakalandı - Son Dakika

Batman'da 5 suçtan aranan firari yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Batman İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada 5 suçtan aranan şahsın yakalandığı belirtilerek, "3 dolandırıcılık, 2 bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan V.D. yakalandı." denildi.

V.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.