Batman'da 5 yaşındaki çocuk, av tüfeğiyle kaza sonucu kız kardeşini öldürdü - Son Dakika

Batman'da 5 yaşındaki çocuk, av tüfeğiyle kaza sonucu kız kardeşini öldürdü

Batman\'da 5 yaşındaki çocuk, av tüfeğiyle kaza sonucu kız kardeşini öldürdü
Son Güncelleme: 22.08.2023 09:39

Batman'ın Sason ilçesinde 5 yaşındaki bir çocuk, babasına ait av tüfeğiyle oynarken kazara ateş alması sonucu 2 yaşındaki kız kardeşini vurarak öldürdü. Olayın ardından sağlık ekipleri ve jandarma olay yerine sevk edildi, ancak kız kardeş kurtarılamadı.

Batman'ın Sason ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun babasına ait av tüfeğiyle kazara vurduğu 2 yaşındaki kız kardeşi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yuvalıçay köyünde Y.E.Ç. evde babasına ait av tüfeğiyle oynamaya başladı.

Bu sırada küçük çocuğun elindeki av tüfeğinin kazara ateş alması üzerine yanındaki kız kardeşi D.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

D.Ç, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sason Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Yaşam Batman'da 5 yaşındaki çocuk, av tüfeğiyle kaza sonucu kız kardeşini öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da 5 yaşındaki çocuk, av tüfeğiyle kaza sonucu kız kardeşini öldürdü - Son Dakika
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