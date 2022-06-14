Batman'da 5 yaşta okullaşma oranı artıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Batman'da 5 yaşta okullaşma oranı artıyor

14.06.2022 13:54
Batman'da 5 yaşta okullaşma oranı artıyor

Batman Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, 5 yaştaki okullaşma oranının yüzde 95 civarında olduğunu söyledi.

Batman Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, 5 yaştaki okullaşma oranının yüzde 95 civarında olduğunu söyledi.

Kurtaran, AA muhabirine, okul öncesi eğitimle ilgili Batman'da ciddi çalışmalar yapıldığını belirterek, Milli Eğitim Bakanlığının hedefleri doğrultusunda 3, 4 ve 5 yaşta okullaşma oranını arttırmaya çalıştıklarını söyledi.

"Batman'ın okul öncesi 5 yaştaki okullaşma oranı Türkiye ortalamasının üzerinde." diyen Kurtaran, yüzde 100'e ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Kurtaran, "5 yaştaki okullaşma oranımız şu an yüzde 95 civarında. 20016'da bu oran yüzde 37'lerdeydi. Bugün yüzde 95'lerdeysek gerçekten güzel ve yoğun bir çalışmanın neticesi." dedi.

Kentte ana okulları, uygulama ana sınıfları ve ana sınıfları olmak üzere toplam 15 bin 80 öğrencinin bulunduğunu anlatan Kurtaran, kısa süre içerisinde bu sayının daha da artacağını bildirdi.

Kurtaran, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın 3 bin anaokulu projesi kapsamında ilimize de 12 anaokulu yapılacak. Şu an bu çalışmalarımız devam ediyor. İlimizde 2022 yatırım programı kapsamında şu an itibarıyla 12 anaokulu planlanmış durumda. Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesinde bazı hedefler belirledi. Biz de bu hedefi yakalamak için yoğun bir çaba içindeyiz."

YORUMLAR
500
Uzman ve başöğretmenlik eğitimi programı başvuru sonuçları açıklandı Uzman ve başöğretmenlik eğitimi programı başvuru sonuçları açıklandı Cinnet getiren polis eşini ve çocuğunu öldürüp intihar etti Cinnet getiren polis eşini ve çocuğunu öldürüp intihar etti
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Mahmut Kurtaran, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da 5 yaşta okullaşma oranı artıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:50 "Futbolda başarı isteniyor" diyen Yılmaz Vural'dan olay Fatih Terim yorumu: Başına iş aldı
19:31 Tanju Özcan, CHP'den kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi! Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk yorum geldi
18:56 Benzin istasyonunda vatandaşlar isyan etti: Eskiden 300 liraya 10 kere depoyu dolduruyorduk, şimdi ise 10 litre almıyor
18:18 21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
18:15 Gösterdiği kırmızı kart sonrası futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan hakem hayatını kaybetti
18:08 Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 80 fezlekesi bulunuyor
17:53 Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den ayrılabilir! Menajeri, Ali Koç ile görüşmek için İstanbul'a geldi
17:46 Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü! Konuyla ilgili CHP'den ilk açıklama geldi
17:23 Polislerin ikna etmeye çalıştığı adam köprüden atladı!
16:39 Tüik: Tiyatro salonu sayısı önceki sezona göre, yüzde 44,4, sinema salonu sayısı yüzde 11,1 azaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 20:06:35. #1.13#
SON DAKİKA: Batman'da 5 yaşta okullaşma oranı artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement