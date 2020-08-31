Batman'da 5 yılda 10 bin 245 kadın işe kavuştu - Son Dakika

Batman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü verilerine göre 2015-2020 yılları arasında 10 bin 245 kadın istihdam edildi.

Batman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Besim Eviz yaptığı açıklamada, kadın istihdamının sürdürülebilir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma açısından büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Kadınların ekonomik güçlenme ve finansal okuryazarlığının artmasıyla sosyal kalkınmadaki payının da arttığına dikkat çeken Eviz, "Batman İŞKUR olarak kadın istihdamının artırılması ve geliştirilmesine büyük önem vermekteyiz. Yaptığımız çalışmalar sonucunda 2015-2020 yılları arasında 10 bin 245 kadın işe yerleşti" dedi.

Meslek edindirme kursları ve işbaşı eğitim programlarında kadınların büyük yere sahip olduğunu vurgulayan Eviz, şunları söyledi:

"Bu programlar düzenlenirken önemsediğimiz en önemli hususlardan biriside açılan programdaki kadın katılımcı sayısıdır. Son 5 yılda açılan 548 mesleki eğitim kursunda 9 bin 587 kişiden yüzde 65'i yani 6 bin 170'i kadın katılımcıdır. Aynı şekilde açılan 4 bin 21 işbaşı eğitim programına katılan 18 bin 764 kişiden 8 bin 933'ü kadınlardan oluşmaktadır."