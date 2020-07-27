Batman'da 50 yaş üstü Kovid-19 hastaları için evde izleme ekipleri oluşturuldu - Son Dakika

Batman İl Sağlık Müdürlüğünce 50 yaş üstü yeni tip koronavirüs (kovid-19) hastalarına yönelik evde izleme ekipleri oluşturuldu.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu, 50 yaş üstü koronavirüs hastalarının yakından takip edildiğini söyledi.

Bu kapsamda evde izleme ekipleri oluşturduklarını ifade eden Pamukçu, 8 ekipte 16 kişiyle evde izleme hizmeti verdiklerini aktardı.

Özellikle 50 yaş üstü birden fazla hastalığı olan pozitif hastaların takip edildiğini vurgulayan Pamukçu, şöyle konuştu:

"Evde izlenen bu hastalar 50 yaş üstü olup, ek hastalığı veya komorbit (birden fazla hastalığı) durumu olan pozitif vakaların bilgileri halk sağlığı yönetim sistemi üzerinden listelendikten sonra belirlenen adreslere üç günde bir gidilerek kişilerin ateş, nabız ve satürasyonları ölçülmektedir. Genel sağlık durumları belirlenmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda hastaneye sevki gerekenler 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edilmektedir. 8 ekiple verilen hizmette 16 personel görev almaktadır."