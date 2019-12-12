Batman'da 520 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Batman'da 520 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Batman'da 520 gram eroin ele geçirildi

6 saat önce

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta bulunan yolcuların üzerinde yapılan aramada, pantolonlarının özel bölmelerine gizlenmiş vaziyette 520 gram eroin ele geçirildi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta bulunan yolcuların üzerinde yapılan aramada, pantolonlarının özel bölmelerine gizlenmiş vaziyette 520 gram eroin ele geçirildi. Olayda 3 kişi gözaltına alındı.


Hasankeyf ilçesinde, güvenlik güçlerince yapılan yol kontrolünde şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta bol miktarda jelatin, kağıt parçaları ve eroin içmek için kullanılan pipe malzemesi görülmesi üzerine, şahısların yapılan detaylı aramalarında pantolonun özel bir yerine gizlenmiş vaziyette 520 gram eroin ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. - BATMAN

Batman'da 520 gram eroin ele geçirildi

Hasankeyf, Batman, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:57 Kaynak: İHA
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