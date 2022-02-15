Batman'da 560 adet tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Batman'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1 kişinin evinde 560 adet tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Batman Güneykent Mahallesi'nde 10 Şubat 2022 tarihinde Batman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Batman Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararına istinaden icra edilen operasyonda K.B. isimli şahsın evinde 555 adet sikke ve üzerinde figürler bulunan 5 adet farklı boyutlarda metal levha ele geçirildi. Söz konusu malzemeler Batman Müze Müdürlüğüne teslim edilerek şüpheli şahıs hakkında 2863 sayılı Kanuna muhalefet suçundan Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem başlatıldığı belirtildi.

(Ekrem Aktaş/İHA)