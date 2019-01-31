Son Dakika Haberleri: Batman'da 58 Bölgede 'Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi' Uygulaması

Batman'da 58 Bölgede 'Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi' Uygulaması

16 dakika önce

BATMAN'ın Sason, Kozluk ve Hasankeyf ilçelerindeki 58 alan, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yıl sonuna kadar 'Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi' ilan edildi.

Batman'da 58 Bölgede 'Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi' Uygulaması, System.String[]
BATMAN'ın Sason, Kozluk ve Hasankeyf ilçelerindeki 58 alan, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yıl sonuna kadar 'Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi' ilan edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada; Sason, Kozluk ve Hasankeyf ilçeleri kırsalında bulunan 58 alanın 525 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla 31 Aralık 2019 tarihine kadar 'Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi' ilan edildiği kaydedildi. Bölgeler şöyle:

"Sason ve Kozluk ilçelerinde bulunan Domuztepe, Harabeler kuzeydoğusu, Kilimli Mahallesi kuzey doğusu, İsimsiztepe, Göderintepe, Acıtepe 400 metre doğusu, Kevregevrtepe, Bağnavetepe, Haleştepe, 872 rakım tepe arasında kalan arazi kesimi, Montoltepe güneyi, İsimsiztepe, Kuşaklı dağı kuzeyi, Haramikarakol gediği, 1864,8 rakım tepe, 1977 rakım tepe, Şayesir, 1686 rakım tepe, Kevnitepe, Şantepe batısı, Gemtepe batısı, Yamaçlıtepe doğusu, Aşağıkilimli Mahallesi kuzeydoğusu, Kalemahmuke arasında kalan arazi kesimleri, Hasankeyf ilçesinde ise Çatalsu Mahallesi Guharareziye sırtlarının 500 metre kuzeydoğusu, Çinatepe, Koyunlu Mahallesi 200 metre batısı, Diyartepe, Kubalotepe, Verkedavuttepe, Banikola sırtı, Güneşli köyü doğusu, Diyarenesitepe, Rilikitepe, Kelekçi köyü güneyi, Kelekçi köyü güneydoğusu, Montoltepe güneyi, İsimsiztepe, Kuşaklı Dağı kuzeyi, Haramikarakol Gediği, Sevraktepe kuzeydoğusu, Güverhacıtepe, Kayıklı köyü güneybatısı, Şikeriharciyatepe kuzeydoğusu, Şikeriharciyatepe kuzeydoğusu, Gariavliketepe doğusu, Beltaguvartepe doğusu, Karakatştepe uzantısı, Çaymavantepe, Poyraztepe, Şayesir, 1686 rakımlı tepe, Kevnitepe, Şantepe batısı, Kelemahmuke, Guharamirtepe, Nöbettepe ve Çatalsu mahallesi uzantısı arasında kalan arazi kesimleri." - Batman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:33 Kaynak: DHA

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