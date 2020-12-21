Batman'da 6-8 Ekim operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika

Batman'da 6-8 Ekim operasyonu: 18 gözaltı
21.12.2020 12:37
Batman'ın Kozluk ilçesinde 6-8 Ekim olaylarına katıldığı, desteklediği belirlenen aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 18 kişi gözaltına alındı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde 6-8 Ekim olaylarına katıldığı, desteklediği belirlenen aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 18 kişi gözaltına alındı.
Batman'da kanunsuz gösteri ve şiddet eylemleri yapan kişilere yönelik çalışmalar devam ediyor. 6-8 Ekim olayları olarak bilinen ve eylemlere destek verdiği, katıldığı belirlenen kişilere yönelik Batman Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 18 kişiye yönelik Kozluk ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 18 şüpheli yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BATMAN
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