Son Dakika Haberleri: Batman'da 6 ayda bin 486 çiftin nikahı kıyıldı
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Batman'da 6 ayda bin 486 çiftin nikahı kıyıldı

1 saat önce

Batman Belediyesi Evlendirme Dairesi'nce 2019 yılının ilk 6 ayı içerisinde, evlilik işlemleri için başvuran toplam bin 486 çiftin resmi nikahı kıyıldı.

Batman'da 6 ayda bin 486 çiftin nikahı kıyıldı, System.String[]
Batman Belediyesi Evlendirme Dairesi'nce 2019 yılının ilk 6 ayı içerisinde, evlilik işlemleri için başvuran toplam bin 486 çiftin resmi nikahı kıyıldı.

Mutlu bir yuva kurmak için Belediye Evlendirme Dairesi'ne müracaat eden çiftlerin başvurularını değerlendiren memurlar, yıl içinde evlenmek için başvuruda bulunanlardan evlilik için gerekli belgeleri tamamlayan toplam bin 486 çiftin nikahını kıyıp aile cüzdanlarını teslim etti.

Görevliler, başvuruda bulunan bin 387 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından oluşan çift ile 12'si yabancı erkekle evlenen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadın, 31'i yabancı uyruklu kadınla evlenen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı erkek ve 56 yabancı uyruklu çiftin evlilik işlemlerini gerçekleştirdi. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:32 Kaynak: İHA
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