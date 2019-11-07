Son Dakika Haberleri: Batman'da 6 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Batman'da 6 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi

Batman'da 6 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi

8 saat önce

Batman'da durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada, 6 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Batman'da 6 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Batman'da durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada, 6 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sınıra yakın illerden Batman'a ve buradan da batı illerine gümrük kaçağı sigara sevkiyatı yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenerek durdurulan bir araçta yapılan aramada 6 bin 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - BATMAN

Batman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:52 Kaynak: İHA
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