Batman'da 60 yaş üstü ücretsiz ulaşım kartları dururuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman'da 60 yaş üstü ücretsiz ulaşım kartları dururuldu - Son Dakika

Batman'da 60 yaş üstü ücretsiz ulaşım kartları dururuldu

6 saat önce

Batman Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 60 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanması uygulamasını geçici olarak askıya aldı.

Batman'da 60 yaş üstü ücretsiz ulaşım kartları dururuldu, System.String[]

Batman Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 60 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanması uygulamasını geçici olarak askıya aldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, toplu taşımadan ücretsiz yararlanma hakkının toplu taşımı artırdığı ve bu durumun salgın riskini yükselttiği belirtilerek, "Virüs bulaşıcılığını önlemeye katkıda bulunmak ve 60 yaş üstü insanlarımızı korumak, zorunlu olmayan dolaşımlarını önlemek için 23 Mart Pazartesi gününden itibaren 'Ücretsiz Kart Uygulaması' gececi süreliğine durdurma kararı alınmıştır." denildi.

Batman Belediyesi, 23 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:04 Kaynak: AA

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