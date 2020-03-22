Son Dakika › Güncel › Batman'da 60 yaş üstü ücretsiz ulaşım kartları dururuldu - Son Dakika
Batman'da 60 yaş üstü ücretsiz ulaşım kartları dururuldu
6 saat önce
Batman Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 60 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanması uygulamasını geçici olarak askıya aldı.
Batman Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 60 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanması uygulamasını geçici olarak askıya aldı.
Belediyeden yapılan açıklamada, toplu taşımadan ücretsiz yararlanma hakkının toplu taşımı artırdığı ve bu durumun salgın riskini yükselttiği belirtilerek, "Virüs bulaşıcılığını önlemeye katkıda bulunmak ve 60 yaş üstü insanlarımızı korumak, zorunlu olmayan dolaşımlarını önlemek için 23 Mart Pazartesi gününden itibaren 'Ücretsiz Kart Uygulaması' gececi süreliğine durdurma kararı alınmıştır." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:04 Kaynak: AA
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı BM'den Gazze'de koronavirüs tehlikesine karşı uyarı: Korkutucu sonuçları olabilir