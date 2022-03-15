Batman'da 62 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Batman'da 62 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kozluk İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bitlis- Diyarbakır kara yolu Tuzlagözü yol kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde, düzensiz göçmenlerin bulunduğu belirlendi.

Yurda yaşa dışı yollarla giren 60 Afganistan, 1 İran ve 1 Bangladeş uyruklu göçmen bulunan otobüs, 15 gün trafikten men edildi. Otobüs firması hakkında da idari işlem başlatıldı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi.