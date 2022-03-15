Batman'da 62 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Batman'da 62 düzensiz göçmen yakalandı

15.03.2022 12:26
Batman'da 62 düzensiz göçmen yakalandı

Batman'da 62 düzensiz göçmen yakalandı.

Batman'da 62 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kozluk İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bitlis- Diyarbakır kara yolu Tuzlagözü yol kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde, düzensiz göçmenlerin bulunduğu belirlendi.

Yurda yaşa dışı yollarla giren 60 Afganistan, 1 İran ve 1 Bangladeş uyruklu göçmen bulunan otobüs, 15 gün trafikten men edildi. Otobüs firması hakkında da idari işlem başlatıldı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi.

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Diyarbakır, Hisarcık, Kozluk, Batman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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