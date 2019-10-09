Son Dakika Haberleri: Batman'da 65 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Son Dakika Güncel Batman'da 65 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Batman'da 65 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

55 dakika önce

BATMAN'da Veysel Karani İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören 65 öğrenci, içtikleri sudan zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Batman'da 65 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı, System.String[]

BATMAN'da Veysel Karani İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören 65 öğrenci, içtikleri sudan zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Batman'ın 19 Mayıs Mahallesi'ndeki Veysel Karani İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören 65 öğrenci iddiaya göre, su içtikten sonra rahatsızlandı. Baş dönmesi ve karın ağrısı yaşayan öğrenciler, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Hastanelerde tedavileri yapılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Veysel Karani, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:44 Kaynak: DHA
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