Batman'da 65 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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BATMAN'da Veysel Karani İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören 65 öğrenci, içtikleri sudan zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:44 Kaynak: DHA
BATMAN'da Veysel Karani İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören 65 öğrenci, içtikleri sudan zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Batman'ın 19 Mayıs Mahallesi'ndeki Veysel Karani İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören 65 öğrenci iddiaya göre, su içtikten sonra rahatsızlandı. Baş dönmesi ve karın ağrısı yaşayan öğrenciler, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Hastanelerde tedavileri yapılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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